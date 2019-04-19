'Maksimum puanı alacağız'

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor karşılaşması öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Korkmaz, sezonun ikinci yarısında sakat ve cezalı oyunculardan dolayı 3-4 maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadıklarını hatırlattı. Bu hafta da Doukara'nın sakatlığı, Chico, Amilton ve Diego'nun da kart cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyeceğine değinen Korkmaz, "Puan olarak güvenilir noktadayız. 6 maçımız kaldı. 6 maçtan da alabileceğimiz maksimum puanı almaya çalışacağız. Akhisar maçı zor geçecek. Çünkü bizim maç onlar için final gibi gözüküyor. Bu bizim için avantaj mı dezavantaj mı sahada göreceğiz. Her maça hazır olduğumuz gibi bu maça da hazırız" diye konuştu.