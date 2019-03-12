Mahmutlarspor'da şok istifa! Sürpriz isim adaylığını açıkladı

Süper Amatör Küme'de düşmeme mücadelesi veren Mahmutlarspor'da başkan Yılmaz Bağışlar istifa ettiğini açıkladı. Başkanlık için ise sürpriz bir isim 'Adayım' dedi 

Mahmutlarspor'da şok istifa! Sürpriz isim adaylığını açıkladı
banner404

ANTALYA Süper Amatör Küme'de 19 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Mahmutlarspor'da başkan Yılmaz Bağışlar görevi bıraktı. Bugün yaptığı bir açıklama ile istifa ettiğini açıklayan Bağışlar, açıklamasında "Mevcut durum göz önüne alındığında, daha fazla faydalı olamayacağımı anlamış olmam münasebetiyle, Mahmutlarspor Kulüp Başkanlığından istifa ettiğimi siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

SÜRPRİZ İSİM BOZ
Yılmaz Bağışlar'ın istifasının ardından sürpriz bir isim Mahmutlarspor başkanlığı için 'Adayım' dedi. Bozlar Muz Sarartma Tesisleri sahibi ve MHP Kestel Mahalle Başkanı Mustafa Boz, Mahmutlarspor'a başkan adayı olduğunu açıkladı. Boz, "Bölgemizin güzide temsilcisi Mahmutlarspor için başkan adaylığımı açıklıyorum. Kulübümüzü hep birlikte ait olduğu yere getireceğiz" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 16:23
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya - Antalya Hava Durumu (13 Mart 2019)
Alanya - Antalya Hava Durumu (13 Mart 2019)
  1. HAVA DURUMU

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472