Mahmutlarspor'da şok istifa! Sürpriz isim adaylığını açıkladı

ANTALYA Süper Amatör Küme'de 19 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Mahmutlarspor'da başkan Yılmaz Bağışlar görevi bıraktı. Bugün yaptığı bir açıklama ile istifa ettiğini açıklayan Bağışlar, açıklamasında "Mevcut durum göz önüne alındığında, daha fazla faydalı olamayacağımı anlamış olmam münasebetiyle, Mahmutlarspor Kulüp Başkanlığından istifa ettiğimi siz değerli kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ İSİM BOZ

Yılmaz Bağışlar'ın istifasının ardından sürpriz bir isim Mahmutlarspor başkanlığı için 'Adayım' dedi. Bozlar Muz Sarartma Tesisleri sahibi ve MHP Kestel Mahalle Başkanı Mustafa Boz, Mahmutlarspor'a başkan adayı olduğunu açıkladı. Boz, "Bölgemizin güzide temsilcisi Mahmutlarspor için başkan adaylığımı açıklıyorum. Kulübümüzü hep birlikte ait olduğu yere getireceğiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 16:23