Mahmutlarspor yara aldı 1-1

ANTALYA Süper Amatör Küme'de sezona iyi başlayan, Kumluca Belediyespor ve Antalya Halspor galibiyetleri ile 2'de 2 yapan Mahmutlarspor, bugün sahasında ağırladığı Antalya Asat Gençlikspor ile 1-1 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55'inci dakikasında Necati Sipahi'nin golüyle öne geçen Mahmutlarspor, skoru muhafaza edemedi. Farkı 2'ye çıkararak rahatlamak isterken rakibinin golüne engel olamayan mavi beyazlılar, 1 puana razı oldu. Mahmutlarspor 7 puana yükselirken, henüz galibiyeti olmayan Asat Gençlikspor da 2 puana yükseldi.