Mahmutlarspor sahasına kavuşuyor

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Mahmutlarspor'un futbol sahası isteği sonunda gerçekleşiyor. İlçe Spor Müdürlüğü aracılığıyla Spor Bakanlığı'na yaptığı talep reddedilen Mahmutlarspor'un sesine ise Alanya Belediyesi kulak verdi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür mesajı ile veren Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Belediye Spor Müdürü Levent Uğur'a teşekkür etti.

İşte Yılmaz Bağışlar'ın o mesajı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, sportif başarı ile birlikte en büyük hedefimiz ve önceliğimiz, Mahmutlar'a takımımızın ve bölge gençlerinin spor faaliyetlerini yapabileceği bir alan kazandırmak olmuştur. Geçen ay İlçe Spor Müdürlüğü aracılığı ile Spor Bakanlığı'na yapılan futbol sahası yapımı için tahsis talebimiz uygun bulunmayarak reddedilmiştir.

Kulübümüz bu kez hafta başında, Alanya Belediye Başkanı sayın Adem Murat Yücel ve Belediye Spor Müdürü Levent Uğur ile istişare ederek belediyemiz aracılığı ile Mahmutlar Mahallesi, Camideresi Mevkii, 2129 numaralı 19.000 m2'lik parsele spor kompleksi yapımı için Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'ne tahsis başvurusu yapılmasını sağlamıştır.

Bu proje, nüfus yoğunluğu ile sosyal ve ticari yaşam açısından Alanya'nın ve hatta belki de Antalya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar'ın ve Mahmutlar gençliğinin projesidir.

Kulüp olarak, talebimize kayıtsız kalmayan ve spor kompleksi inşaatı da dahil her türlü desteği vereceğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Belediye Spor Müdürümüz Levent Uğur'a, bütün Mahmutlarlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Bütün Mahmutlarlı hemşerilerimizi bu projeye sahip çıkmaya ve tahsisin sağlanabilmesi için desteklemeye davet ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle, inşallah bir kaç ay içerisinde bu alanın tahsis işlemlerini tamamlayarak belediyemiz ile koordineli bir şekilde bu spor alanını gençlerimize kazandırmış olacağız.

Kamuoyuna saygılarımızla."

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 16:44