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Mahmutlarspor ligde emin adımlarla ilerliyor

Antalya 1. Amatör Küme'deki temsilcimiz Mahmutlarspor, ligin 5. hafta maçında deplasmanda Etibank Ferrokrom takımına konuk oldu

Mahmutlarspor ligde emin adımlarla ilerliyor

Antalya 1. Amatör Küme'deki temsilcimiz Mahmutlarspor, ligin 5. hafta maçında deplasmanda Etibank Ferrokrom takımına konuk oldu

17 Ekim 2017 Salı 00:21
Mahmutlarspor ligde emin adımlarla ilerliyor
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MAÇA hızlı başlayan ve golü erken bulan Mahmutlarspor, Levent (2) ve Emre'nin golleriyle deplasmanda 3-0 galip gelerek puanını 10'a yükseltti. Antalya Körfezspor ile birlikte zirveye ortak olan mavi beyazlı ekip, şampiyonluk iddiasını da sürdürdü. Mahmutlarspor, haftaya kendisi gibi 10 puana sahip olan lider Körfezspor'u ağırlayacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya 1. Amatör KümeMahmutlarsporEtibank Ferrokrom
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