Mahmutlarspor ligde emin adımlarla ilerliyor

MAÇA hızlı başlayan ve golü erken bulan Mahmutlarspor, Levent (2) ve Emre'nin golleriyle deplasmanda 3-0 galip gelerek puanını 10'a yükseltti. Antalya Körfezspor ile birlikte zirveye ortak olan mavi beyazlı ekip, şampiyonluk iddiasını da sürdürdü. Mahmutlarspor, haftaya kendisi gibi 10 puana sahip olan lider Körfezspor'u ağırlayacak.