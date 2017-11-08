Mahmutlarspor kararlı

SEZONA şampiyonluk parolasıyla başlayan mavi beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta hava muhalefetinden dolayı oynanamayan maçta Alanya Belediyespor ile karşılaştı. Erteleme maçında kırmızı beyazlı takımı Abdulkadir ve Savaş'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Mahmutlarspor, şampiyonluk hedefinde kararlı olduğunu gösterdi. Mahmutlarspor Genel Sekreteri Levent Top, "İyi ve güzel futbolumuzu sezon sonuna kadar sürdürerek Süper Amatör Küme'ye yükselmek istiyoruz" dedi.

