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Mahmutlarspor kararlı

Antalya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Mahmutlarspor, ligin ilk yarısını 14 puanla lider olarak tamamladı

Mahmutlarspor kararlı

Antalya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Mahmutlarspor, ligin ilk yarısını 14 puanla lider olarak tamamladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 23:32
Mahmutlarspor kararlı
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SEZONA şampiyonluk parolasıyla başlayan mavi beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta hava muhalefetinden dolayı oynanamayan maçta Alanya Belediyespor ile karşılaştı. Erteleme maçında kırmızı beyazlı takımı Abdulkadir ve Savaş'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Mahmutlarspor, şampiyonluk hedefinde kararlı olduğunu gösterdi. Mahmutlarspor Genel Sekreteri Levent Top, "İyi ve güzel futbolumuzu sezon sonuna kadar sürdürerek Süper Amatör Küme'ye yükselmek istiyoruz" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
MahmutlarsporAntalya 1. Amatör Küme
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