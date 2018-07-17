Mahmutlarspor'da imza şov

İÇ ve dış transferde 4 futbolcuya birden imza attıran mavi beyazlı ekip, yeni sezon öncesi adeta gövde gösterisi yaptı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar ve Başkan Yardımcısı Hakan Karasu da hazır bulundu. Mahmutlarspor, Kestelspor'dan hücum oyuncusu Hasan Karaduman ve defans oyuncusu Süleyman Yücesan'ı renklerine bağlarken, iç transferde ise Alim Atakan İmamoğlu ve Konaklıspor'dan Hasan Eren'e imza attırdı.

Hedeflerinin Süper Amatör Küme'de kalıcı bir takım yaratmak olduğunu söyleyen başkan Bağışlar, "Genç kadromuzu koruyarak bir kaç nokta transfer ile tecrübeli arkadaşlar kazandırdık.

Takımımıza ve futbolcu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.