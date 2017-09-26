Mahmutlar tam gaz

YEDİĞİ şok golle önce 1-0 geriye düşen mavi beyazlı ekip, toparlanmasını bildi ve sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Mahmutlar spor Kulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar da takımını Antalya'da yalnız bırakmadı. Maç sonu ev sahibi ekip taraftarı ile futbolcuların çıkardığı olayları çevik kuvvet güçlükle önledi. Maçı izleyen Antalya BŞB ASAT Spor Sorumlusu Necati Yıldırım, maç sonu Mahmutlarspor takımını tebrik etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.