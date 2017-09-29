Mahmutlar pürneşe

LİGDE oynadığı 2 maçı da kazanarak liderliğe koltuğuna oturan mavi beyazlı ekip, Avsallar'ı da devirerek yoluna devam etmek istiyor. Avsallarspor'un dünkü antrenmanını ziyaret eden Jack Place Restoran yöneticileri, teknik heyet ve oyunculara baklava ikram etti. Avsallarspor- Mahmutlar spor mücadelesi pazar günü saat 15.30'da Avsallar sahasında oynanacak.

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