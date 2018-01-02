Mahmutlar Play-Off'ta

PLAY-OFF öncesi 8 takımın yer aldığı 1. Grup'ta ilk iki sırayı alan takımlar, statüye göre play-off oynamaya hak kazanmış oldu. 1. Amatör Küme 2. Grup'ta ilk iki sırayı alan takımlar ile tek lig usülü maç yapacak olan takımlardan, ilk iki sırayı alanlar Antalya Süper Amatör Küme'ye yükselecek. "Bu başarı takımımızın olduğu kadar Mahmutlar halkının ve esnafının da başarısıdır" diyen Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar, "Takımımıza olan güvenimiz tam. Mahmutlar halkının desteğiyle play-off grubundan da çıkarak Süper Amatör Küme'ye yükselmek istiyoruz.

Bizlere destek olanların yüzünü kara çıkarmadığımız için mutluyuz ve takımımız ile kulübümüz adına herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan, bölgesinde U14 Ligi'ni lider olarak tamamlayan Mahmutlarspor U14 takımı da Antalya'da play-off oynamaya hak kazandı. Genelde Mahmutlarda yaşayan genç yaş grubundan oluşan U14 takımının başarısından dolayı antranörlere, destek verenlere ve emek harcayanlara teşekkür eden Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar, "

Alanya'da spora katkı sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Mahmutlar bölge olarak nüfus anlamında ciddi bir potansiyele sahip. Bizler spor yapmak isteyen genç kardeşlerimize destek olmaya devam edecegiz" ifadelerini kullandı.