Mahmutlar Kınık'ta altın buldu

KINIK Stadı'nda oynanan maçı Serkan Şahan, Uğur Çakmak, Cihan Buyurgan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kınıkspor maça 10 kişi çıktı. Maçın ilk dakikalarına Mahmutlarspor atak başladı. Maçın 17. dakikasındaki Mahmutlarspor atağında Berkay bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 26. dakikasındaki Mahmutlar atağında Berkay net golü kaçırdı. İlk yarı 1-0 Mahmutlarspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda atak olan taraf Kınıkspor oldu. Maçın 77. dakikasındaki Kınıkspor atağında Veli net golü kaçırdı. 79. dakikadaki Kınıkspor atağında Ahmet Berk'in vuruşu kale direğini sıyırarak dışarı çıktı. 87. dakikadaki Kınıkspor atağında Sıtkı'nın şutunu kaleci kurtardı. Maç Mahmutlarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Mahmutlarspor puanını 28'e çıkararak ligde kalmayı garantiledi. Kınıkspor ise 38 puanda kaldı.