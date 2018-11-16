Mahmutlar'ın konuğu Beymelek

GERİDE kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 14 puan toplayan Mahmutlarspor, 9 puanla 9. sırada bulunan rakibine şans tanımak istemiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Mahmutlarspor, dünü tek antrenman yaparak tamamladı. Bugün son bir ter idmanı yaparak yarınki maç saatini beklemeye başlayacak olan futbolcular, "İnanıyoruz ve kazanacağız. Ligin sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dediler. Mahmutlarspor-Beymelek Belediyespor maçı, yarın Kestelspor Sahası'nda saat 14.30'da başlayacak.

Ligdeki bir diğer temsilcimiz Payallarspor ise deplasmanda Manavgatspor'a konuk olacak.