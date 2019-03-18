Mahmutlar hayata döndü

LİGİN ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla düşme potasına kadar gerileyen mavi beyazlılar, Finikespor'u Mehmet ve Necati'nin attığı gollerle 2-0 yenerek 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Geçtiğimiz hafta başkan Yılmaz Bağışlar'ın istifasıyla sarsılan Mahmutlarspor'da başkanlığa Ergün Yazar gelmiş ve ilk iş olarak sezon başında istifa eden Futbol Şube Sorumlusu Levent Top'u tekrar görevinin başına getirmişti. Geride bıraktığımız haftada kendini toparlayan ve Finikespor maçına moralli çıkan Mahmutlarspor, rakibini 2-0 mağlup ederek 22 puana yükseldi.

PAYALLAR 1 PUANLA YETİNDİ

Süper Amatör Küme'deki bir diğer temsilcimiz Payallarspor da haftasonu Muratpaşa Belediyespor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ataklarından sonuç bulamayan sarı siyahlılar, 55. dakikada Kemal Ateş'in golüyle 1-0 geriye düştü. Bu gole 84. dakikada Sezgin Çil'in golüyle cevap veren Payallarspor, karşılaşmadan berabere ayrılarak 1 puana razı oldu ve puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi Muratpaşa Belediyespor da 27 puana yükseldi.