Mahmutlar fırsat tepti 2-2

HAFTA sonunda ligin zayıf ekiplerinden Beymelek Belediyespor'u konuk eden Mahmutlarspor, 18. dakikada Metin Telle'nin golüyle 1-0 öne geçti. Takımlar ilk yarıda soyunma odasına bu skorla girdi. Mahmutlarspor, ikinci yarının hemen başında Caner Bekil'in şok golü ile sarsılsa da, 58. dakikada sonradan oyuna giren Hasan Karaduman'ın golüyle tekrar öne geçti. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Beymelek Belediyespor, 90. dakikada İbrahim Turan'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve 1 puanı kurtardı. Son dakika golü ile 3 puanı kaçıran Mahmutlarspor 15 puana yükselirken, Beymelek ise 10 puana yükseldi.

PAYALLAR NEFES ALDI

Antalya Süper Amatör Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Payallarspor ise deplasmanda kazanmasını bildi. Haftalar süren galibiyet hasretini Manavgatspor maçı ile sonlandıran Payallarspor, rakibini geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Payallar, 16. dakikada Yunus Emre Kafalı'nın golü ile 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda ise bambaşka bir Payallarspor sahadaydı. Önce 56'da Umut Demir'in golü ile eşitliği yakalayan Şener Dayı'nın öğrencileri, bu golden 2 dakika sonra Amir Mamaghani'nin golü ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Mücadelede son sözü ise Mehmet Ali Aydın söyledi. 90. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü atan Mehmet Ali, maçın skorunu da tayin etmiş oldu. Payallar puanını 8'e yükseltirken, Manavgatspor da 8 puanda kaldı.