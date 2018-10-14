Mahmutlar farklı kazandı 5-1

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcilerimizden Mahmutlarspor, 5. hafta maçında Korkuteli Belediyespor'u konuk etti. Kestel Sahası'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan mavi beyazlılar, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Maçın henüz 5. dakikasında Necati Sipahi ile öne geçen Mahmutlarspor, bu skoru sadece 7 dakika koruyabildi. Konuk ekip 12. dakikada Murat Düdülü'nün golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra ise maçta Mahmutlarspor fırtınası esti. 19'da Metin Telle ve 33'de ise Hasan Karaduman ile 3-1 öne geçen temsilcimiz, ikinci yarıda aynı ikiliden birer gol daha bularak 5-1 galip geldi. Mahmutlarspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Korkuteli ise 3 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 17:30