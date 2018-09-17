Mahmutlar doludizgin 2-0

GEÇTİĞİMİZ yıl 1. Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Küme'ye yükselen Mahmutlarspor, ligin ilk maçında Kumluca Belediyespor'u konuk etti. Çok fazla gol pozisyonu üreten ve rakibine pek şans tanımayan mavi beyazlılar, attığından fazlasını da kaçırdı. 15. dakikada korner atışından gelen ortada Berkant Ata Altay düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Mahmutlarspor, aradığı ikinci golü 72. dakikada buldu. Kazanılan penaltı atışını gole çeviren İbrahim Çelikli, takımını 2-0 farklı öne geçirdi. Yaklaşık 250 kişilik taraftar grubu maçı izlerken stadyumda renkli görüntüler oluştu. Mahmutlarlı gençlerin oluşturduğu "Kasırga" adlı taraftar grubu, 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

