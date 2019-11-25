Mahmutlar dibi boyladı 0-3
Antalya Süper Amatör Küme'de haftasonu derbi vardı. Mahmutlarspor ile Payallar-Konaklıspor arasında oynanan mücadele, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi
ANTALYA Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz haftasonunda 10. hafta mücadeleleri oynandı. Ligdeki temsilcilerimizden Mahmutlarspor ile Payallar-Konaklıspor derbi maçta karşı karşıya geldi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Mahmutlarspor, güçlü rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Demirtaş Sahası'nda oynanan mücadelenin 24. dakikasında Sezgin'in golüyle 1-0 öne geçen Payallar-Konaklıspor, ilk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Mahmutlarspor, Payallar-Konaklıspor'un savunmasını bir türlü geçemedi. Payallar-Konaklıspor 67. dakikada Ercan ile farkı 2'ye çıkaran golü atarak rahatladı. Maçta son sözü ise yine Ercan söyledi. Kendisinin 2, takımının ise 3. golünü atan Ercan, maçın da skorunu tayin etti. Payallar-Konaklıspor bu galibiyetle 13 puana yükseldi. Mahmutlarspor ise 3 puanda kalarak taraftarlarını yine üzdü. (Cemali Aygır)
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