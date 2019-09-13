Mahmutlar'dan 5 transfer

ANTRENÖR Mehmet Kılınç ve yardımcı antrenör Halis Onur Erdem gözetiminde çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı ekip, bu yılı 'ekonomik transfer ve tasarruf' yılı olarak belirledi. Mevcut kadrosunu U19 takımından takviye eden Mahmutlarspor, tecrübeli 5 yeni futbolcuyu da kadrosuna kattı. Mahmutlarspor Kulübü Başkanı Yılmaz Bağışlar, "Süper Amatör Küme bu ay sonunda başlayacak. Futbol kulübümüz, bu yıl ekonomik transfer ve tasarruf sezonu parolasıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu anlamda mevcut kadroyu 19 yaş genç takımı ile takviye eden kulübümüz, bugün 5 yeni futbolcu ile daha anlaşarak kadrosunu güçlendirmiştir. Genç kardeşlerimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, kulübümüz ve Alanya Belediyesi işbirliğinde yürütülen yeni spor kompleksi inşaatında arazi hafriyat ve dolgu çalışmaları da hızla devam etmektedir" dedi.