Mahmutlar'a spor merkezi

Mevcut spor merkezleri ve spor okullarının yanısıra gelen taleplere de duyarsız kalmayan Alanya Belediyespor, halkın spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için mahallelere spor merkezleri kazandıracak

Mahmutlar'a spor merkezi
banner404

BU bağlamda çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyespor, Mahmutlar Mahallesi'ne genç, çocuk ve kadınlara yönelik spor merkezi açacak.

 Nisan ayında hizmete girecek olan spor merkezinde, pilates, yogalates, cimnastik ve tekvando sporları yer alacak. 
Genç ve çocuklara verilen spor hizmetlerinin yaygınlaştırılarak vatandaş odaklı devam ettiğini söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Kulübümüz, merkeze mesafesi bulunan mahallelerimizde de spor merkezi açma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız çocuk ve gençlerin yanısıra yetişkinlerin de spordan yararlanmalarını sağlamak" dedi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479