Mahmutlar'a spor merkezi

BU bağlamda çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyespor, Mahmutlar Mahallesi'ne genç, çocuk ve kadınlara yönelik spor merkezi açacak.

Nisan ayında hizmete girecek olan spor merkezinde, pilates, yogalates, cimnastik ve tekvando sporları yer alacak.

Genç ve çocuklara verilen spor hizmetlerinin yaygınlaştırılarak vatandaş odaklı devam ettiğini söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Kulübümüz, merkeze mesafesi bulunan mahallelerimizde de spor merkezi açma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız çocuk ve gençlerin yanısıra yetişkinlerin de spordan yararlanmalarını sağlamak" dedi.

