Mahmutlar 1 puanı zor kurtardı

ANTALYA Süper Amatör Ligi'nde (SAL) bölgemizin temsilcilerinden olan Mahmutlarspor, ligin 8. hafta maçında Finike Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan mavi beyazlılar, 31. dakikada Ramazan Çabuk'un attığı golle 1-0 geriye düştü ve ilk yarı soyunma odasına bu skorla girdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Mahmutlarspor, rakip kaleye üst üste ataklar yaptı. Aradığı golü 67. dakikada Necati Sipahi ile bulan temsilcimiz, geride kalan dakikalarda galibiyet golünü arasa da bulamadı. Karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Mahmutlarspor puanını 14'e yükseltti. Finike Belediyespor ise 9 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.

