Mahmut Tekdemir: "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"

GEÇTİĞİMİZ sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de yönetim Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tüm isteklerini eksiksiz yerine getirmek için bütün imkanları seferber etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcının transfer listesinin ilk sırasında yer alan Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir’le prensip anlaşmasına vardı.

31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’de oynamak istediğini Başakşehir yetkilerine ileterek bu konuda kendisine kolaylık sağlanmasını istedi. Bu gelişme sonrası Başakşehir yönetimi Mahmut’u satma konusunu düşünmeye başladı.

Başakşehir altyapısından yetişen tecrübeli oyuncu bu sezon A Milli Takım’ın ilk 11’inde de kendine yer buldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Fransa’yı evinde 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Tekdemir, İzlanda maçında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 asist yaptı.

