Mağlubiyetin ardından skandal 'VAR' konuşması ortaya çıktı: Kes sesini

TRABZONSPOR ile Göztepe arasında oynanan veev sahibi ekibin 1-0 yenildiği maçla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Mücadelenin 58. dakikasında Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'un penaltı beklediği pozisyon sonrası VAR odasındaki hakemler arasında geçen diyaloglar ortaya çıktı. "KES SESİNİ" Star'ın haberine göre; Maçın AVAR hakemi olan Kemal Yılmaz, pozisyon için VAR hakemi Koray Gençerler'e " Fırat Aydınus'u çağırmalısın" dedi. Gençerler'in ise "İncelemeye gerek yok" cevabı verdiği ve ikili arasında sert tartışmaların yaşandığı kaydedildi. Gençerler'in sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek "Kes sesini" dediği, AVAR hakemi Yılmaz'ın da bunu rapor olarak MHK'ye ilettiği ifade edildi.