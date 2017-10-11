'Madrid maçı için heyecanlıyız'

SİNAN Erdem Spor Salonu'nda yarın yapılacak maçla ilgili açıklamalarda bulunan Hırvat başantrenör, "THY Avrupa Ligi başlıyor ve eminim herkes çok heyecanlı. Son 3-4 sezondur kadrosunu büyük ölçüde koruyan güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki, maçın içinde kalmak için rakibimizin hızlı hücumlarını durdurmalıyız, hücum ribauntlarını engellemeliyiz ve iyi savunma yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Doğuş Balbay ise, "Çok güçlü bir rakibe karşı evimizde Euroleague sezonunu açıyoruz. Bazı şanssız sakatlıklarımızın olmasına rağmen kendi seyircimizin önünde en iyi performansımızı gösterip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
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