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'Madrid maçı için heyecanlıyız'

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, heyecanlı olduklarını kaydetti

'Madrid maçı için heyecanlıyız'

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, heyecanlı olduklarını kaydetti

11 Ekim 2017 Çarşamba 20:50
'Madrid maçı için heyecanlıyız'
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SİNAN Erdem Spor Salonu'nda yarın yapılacak maçla ilgili açıklamalarda  bulunan Hırvat başantrenör, "THY Avrupa Ligi başlıyor ve eminim herkes çok  heyecanlı. Son 3-4 sezondur kadrosunu büyük ölçüde koruyan güçlü bir takıma karşı  mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki, maçın içinde kalmak için rakibimizin hızlı  hücumlarını durdurmalıyız, hücum ribauntlarını engellemeliyiz ve iyi savunma  yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
Lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Doğuş Balbay ise, "Çok güçlü bir  rakibe karşı evimizde Euroleague sezonunu açıyoruz. Bazı şanssız  sakatlıklarımızın olmasına rağmen kendi seyircimizin önünde en iyi  performansımızı gösterip sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde  görüş belirtti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Thy Avrupa Ligi
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