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Madrid derbisi berabere sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı

Madrid derbisi berabere sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı

08 Nisan 2018 Pazar 20:10
Madrid derbisi berabere sona erdi
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REAL Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Atletico Madrid ile  karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
 
Real Madrid 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.  Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 57. dakikadaki golüyle deplasmandan 1-1  beraberlikle ayrıldı.
 
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 68, Real Madrid de 64 yaptı.
 
Real Madrid ile yenişemeyen Atletico Madrid'in ligin bitimine 7 hafta  kala lider Barcelona ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.
 

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İspanya Birinci Futbol LigiMadrid DerbisiAtletico Madrid
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