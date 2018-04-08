Madrid derbisi berabere sona erdi

REAL Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Atletico Madrid ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Real Madrid 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 57. dakikadaki golüyle deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 68, Real Madrid de 64 yaptı.
Real Madrid ile yenişemeyen Atletico Madrid'in ligin bitimine 7 hafta kala lider Barcelona ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.
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