Madalyaları topladılar
Geçtiğimiz hafta Alanya'nın ev sahipliğinde Hasan Karlı anısına düzenlenen Muay Thai Turnuvası, toplamda 526 sporcunun katılımı ile tamamlandı
TÜRKİYE Muay Thai Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Mehmet Arzık tarafından düzenlenen turnuvada Alanyalı sporcular da boy gösterdi. Mehmet Arzık Spor Kulübü'nün genç sporcuları, turnuvada çok sayıda kupa ve madalya kazandı. Alanya İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak, "Alanyamızın ev sahipliği ile merhum Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı anısına düzenlenen turnuvaya müthiş bir katılımın sağlanması bizi çok sevindirdi. 12 ilin 526 sporcusu ile bu turnuvayı merhum hocamızın ailesine ve sevenlerine armağan ediyoruz" dedi. Muay Thai Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Mehmet Köktaş ise "Hasan Karlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi. Turnuvanın organizatörü Mehmet Arzık, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.
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