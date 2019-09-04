Madalyaları topladılar

RİZE'NİN Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı’na, Antalyaspor’dan Bülent Mihraç Korkmaz, Muhammet Pöze, Emir Kaya, Bahaettin Sarı, Furkan Gürler ve Uygarcan Orakçı katıldı. Genç erkeklerde Bülent Mihraç Korkmaz 3’üncü sırayı elde ederken, Antalyaspor aynı kategoride takım olarak 2’nci sırayı elde etti. Antalyaspor, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı’na Haşim Köksal ve Devrim Ardıç ile katıldı. Antalya’yı ve Antalyaspor’u başarıyla temsil eden Haşim Köksal 2’ncilik kürsüsüne çıkarken, Devrim Ardıç ise 3’üncü sırada yer alarak Antalya’ya madalya ile döndü.