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Madalyalara ambargo

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşti

Madalyalara ambargo

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşti

18 Mart 2018 Pazar 23:53
Madalyalara ambargo
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İLÇEMİZİ temsil eden 13 öğrenci ise Alanya'ya madalya ile döndü. Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda erkek ve kız sporcular çeşitli kilo kategorilerinde mücadele etti. Anadolu Yıldızlar Ligi Akdeniz Grup Taekwondo Müsabakaları'na 9 ilden 90 erkek, 80 kız sporcu katıldı. Alanya'yı temsil eden Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu'ndan kızlar 44 kiloda Hatice Nur Mete birinci, erkekler 53 kiloda Bedirhan Dinçer birinci olarak çeyrek finale çıktılar. İki sporcu, Adana'da düzenlenecek olan finallerde madalya kovalayacaklar. 

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo
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