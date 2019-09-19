Madalya ile döndü

AVRUPA Gençler Kick Boks Şampiyonası bu yıl Macaristan'ın Goyr şehrinde yapıldı. Önceki gün sona eren şampiyonaya Türkiye'den 68 sporcu katıldı. Alanya Fight Club Spor Salonu'nun başarılı sporcularından olan Cansu Bükülmezoğlu, turnuvaya Alanya'dan katılan tek isim oldu. Toplamda 3 maça çıkan Bükülmezoğlu, şampiyonadaki ilk iki maçını puan üstünlüğü ile aldı. Final maçındaki rakibi İrlandalı Robyn Mcdonnell'e karşı üstün bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Cansu Bükülmezoğlu, "Ben maçı üstün bir şekilde yürütüyordum ama hakem haksızlık yaptı. Final maçını kazandığımı düşünüyordum ama hakem benim yerime rakibimin elini kaldırınca şok oldum ve haksızlık karşısında ağladım" dedi. Bükülmezoğlu'nu ise Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kıyıcı "Şampiyon sensin" diyerek teselli etti. İkincilik madalyası alan Bükülmezoğlu, 2015 yılında Alanya Fight Spor Kulübü'nde spora başladı. 2016 yılında okullararası şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. 2019 yılında ise 3 kez Türkiye birincisi oldu.

'HAKEM HAKKINI YEDİ'

Başarılı sporcu Cansu Bükülmezoğlu'nun haksızlığa uğradığını söyleyen Alanya Fight Club antrenörü Cemil Coşkun, "2019'da birinci olan Cansu Bükülmezoğlu, topladığı puanlarla Macaristan'a gitmeye hak kazandı. Sporcumuz turnuvadaki final maçında bariz üstünlük kursa da, hakem kararıyla 2019 Avrupa Macaristan Gençler kategorisinde 2. olarak ülkemize döndü. Hakem sporcumuzun hakkını yedi. Kendisini yapmış olduğu dereceden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Her daim sporcularımızın yanındayız. Yine kulüp olarak başarı elde etmeye devam edeceğiz. Yine kulüp olarak bir çok başarılı sporcu yetiştirerek Türkiye'de yapılan müsabakalara ve maçlara öğrenci yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.