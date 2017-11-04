Maçta yumruklar konuştu! Yaralılar var

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Lig takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor Takımı, Mersin Basketbol Takımı’nı konuk ederken, taraftarlar arasında çıkan yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı ve 2 kişi de göz altına alındı.



Edremit Spor Salonu’nda başlayan maç, Mersin Basketbol Takımı’nın üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmanın son dakikalarında tribünde kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirlerine giren taraftarlar, polisin müdahalesine rağmen kavgayı bırakmadı ve polis memurları biber gazı kullandı. Karşılaşmanın hakemleri maça ara verdi ve yeterli güvenlik sağlanmadığı gerekçesiyle soyunma odasına gidildi. Gürespor Takımı’nın teknik ekibi, kavgayı durdurmak için mücadele etti.