Maçta başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti

ENDONEZYA Süper Lig ekibi Persela'nın kalecisi Choirul Huda, Semen Padang ile oynanan maçta başına aldığı darbenin ardından kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.
Persela Kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Huda'nın Lamongan kentinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında ceza alanına gelen topu karşılamak için hareketlenen takım arkadaşı Ramon Rodrigues ile çarpışan Huda, başına aldığı darbenin etkisiyle bilincini kaybetmiş ve uzun süre yerde kalmıştı. Saha içinde tedavi edilen tecrübeli kaleci, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Endonezyalı kaleci, 1999'dan bu yana formasını giydiği Persela ile 500'ün üzerinde maça çıkmıştı.
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