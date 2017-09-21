Maçın başlamasına yarım saat kala istifa etti

TÜRKİYE Kupası 3. tur maçında Eskişehirspor'un deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacağı karşılaşma öncesi Sergen Yalçın, ekip olarak görevi bıraktıklarını açıkladı.
Maçın öncesinde yayıncı kuruluşa röportaj veren Sergen Yalçın bu maçın ardından görevi bırakacağını duyurarak, "Hiçbir maddi beklentim yok. Görevi bırakıyorum. Bundan sonra Eskişehirspor'a başarılar diliyorum. B takımla son maçım olacak. Burada rahat çalışma imkanı bulamadık, daha fazla da zorlamanın anlamı yok. Son maçımıza çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
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