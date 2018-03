GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, sonuçtan ötürü mutlu olduğunu dile getirerek, “Bu skorun oluş şekli de çok çok önemliydi. Hoca olarak istediklerinizi sahada görmek güzeldi. Topun ayakta kalması ve top kaybında hemen baskı yapmayı bugün gördük. İlk yarıda basit top kayıpları ve hatalar yaptık. Eren’e desteğimiz az kaldı. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı biraz daha iyiye götürebiliriz” dedi.

“Maçı domine eden bir Galatasaray vardı”

İkinci yarıda Lukas Podolski değişikliğine değinen Hollandalı çalıştırıcı, “Lukas 5 gün bizimle antrenman yaptı. Cavanda da bakıldığınızda aynı. Ama değiştirmemiz gerekiyordu ve sistem değiştirmemiz gerekiyordu. Bu tamamen hoca olarak benim sorumluluğumdaydı. Lukas’ı sokarak bir risk aldım. Kötü de olabilirdi çünkü maç temposu istediğimiz seviyede değil. Diğer taraftan kalitesini de biliyorsunuz. Maçı değiştirecek kalitesi vardı. Selçuk da çok önemli bir gol attı serbest vuruştan. Maçı domine eden bir Galatasaray vardı sahada. İlk yarı kötü oynadık diyemem ama pozisyona girme anlamında eksiklerimiz vardı. Ama oyun şeklimiz için kesinlikle mutsuz olduğumu söyleyemem” açıklamasında bulundu.

“Taraftarı mutlu etmeyi başardık”

Oyuncularına bugün kendilerini 40 bin taraftarın izlediğini söylediğini belirten Riekerink, “O taraftarı buraya getirenler 27 oyuncumuz. Bunu sadece maçta değil, her antrenmanda gelişme isteğini sahaya yansıtıyorlar. O taraftarın buraya gelmesinin sebebi performans. Onlar getirdi bu taraftarı buraya. Buraya getirdikten sonra da onları mutlu etmemiz gerekiyordu, bunları oyuncularıma söyledim maçtan önce. İki şekilde geldi. 1-0 geriye düştüğümüzde de taraftarımız yanımızdaydı. Eğer evinizde oynuyorsanız 12. adamın da yanınızda olması çok güzel. Bizim hedeflerimizden bir tanesi tüm taraftarı, tüm camiayı mutlu etmek. Bugün de bunu başardığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Geniş bir oyuncu havuzumuz var”

Sakat oyuncuların dönmeye başladığını belirten Riekerink, “Geniş bir oyuncu havuzumuz var. Farklı sistemler deneyebiliriz maçın gidişine göre. Podolski de zamanla defansa yardım edecek seviyeye gelecektir. Bazı durumlarda Wesley’i sola atabiliriz, yabancı olduğu bir pozisyon değil. Sinan, Yasin, Buruma gibi çok etkili kanatlarımız var. Maçın durumuna göre farklı sistemler kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Ya topu kaybedersek’ düşüncesi olması lazım”

Beşiktaş maçıyla bu maçın farkından bahseden Riekerink, “Beşiktaş sistem değişikliğine gidip baskılı oynadı. Orada yediğimiz golle bu golü kıyaslayamayız. İlk yarı önde oynayan, baskılı oynayan bir Galatasaray vardı. Böyle oynadığımız zaman defans hattımızda ileriye doğru gidiyor. Orta sahaya kadar çıkınca da geride alan paylaşımının ve oyuncu paylaşımının iyi yapılması gerekiyor. Orada biraz daha iyi organize olmamız lazım. ‘Ya topu kaybedersek’ düşüncesi olması lazım. Her ne kadar Antalya’nın ilk golü ofsayt olsa bile” dedi.

“Takım güveni önemli”

Kendisine olan güvenin artıp atmadığı ile ilgili bir soruya ise Riekerink, “Benim kendimi nasıl hissettiğim önemli değil. Önemli olan takımın nasıl hissettiği. Yeni bir başlangıç, sıfırdan başlıyorsunuz. Kolay maçlar oynamıyorsunuz. Zor maçlar geçirdik. Ne olursa olsun takıma olan güvenim maksimum seviyedeydi. İlk günden beri takımıma olan güvenim artarak devam ediyor. Kendi güvenimi sorarsanız; o önemli değil, takım güveni önemli” diye cevap verdi.

“Takımda inanılmaz bir rekabet var”

Riekerink, takımda inanılmaz rekabetin olduğunu dile getirerek, “Şu an sakat olan oyuncular var. Onların aramıza dönmesiyle oyuncu havuzumuz gelişecek. Otomatikman daha da rekabet artacak. Şu an artık inanılmaz bir rekabet var. Daha iyi olmamızı sağlıyor bu. Bütün oyuncularımın kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu da takımın oynama tarzını daha da ileriye götürüyor” açıklamasında bulundu.

“Maç saati önemli değil, önemli olan kazanmak”

Maçların erken oynanması hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine ise Riekerink, “Önemli olan kazanmak ne zaman olursa olsun. Biz antrenmanlarımı her zaman gündüz yapıyoruz. Oyuncuların çok çok yabancı olmadığı şeyler. Akşam olunca sanki bir örtü seriliyor. İster istemez kompakt bir görüntü veriyor. Atmosfer biraz daha etkilenebilir. Ama benim için hiç fark etmez oyuncularım içinde aynı. Taraftarlara da bir parantez açmak istiyorum; oluşturdukları atmosfer sayesinde gündüz maçı, gece maçı gibi oynandı” dedi.

