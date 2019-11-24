Maça damga vuran performans! 7 gol birden attı...
Japonya 2. Ligi'nde Kashiwa Reysol'un evinde Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maça Michael Olunga damgasını vurdu. Kenyalı forvet, takımı adına tam 7 gol kaydetti
SPOR 24.11.2019, 11:53
JAPONYA 2. Ligi'nde oynanan Kashiwa Reysol-Kyoto Sanga maçını izleyenler tam 14 golle karşılaştı. Ligin lideri Kashiwa, sahasında Kyoto Sanga'yı konuk etti.
Çok rahat bir oyunla rakibini mağlup eden ev sahibi ekip sahadan 13-1'lik skorla ayrıldı. Maçta fırtınalar estiren futbolcu ise Kashiwa Reysol adına mücadele eden Michael Olunga'ydı.
Kenyalı forvet 13 golün 7'sini atarak mücadeleye damga vuran isim oldu. Bu sezon forma giydiği 32 resmi maçta 21. golünü atan Olunga'nın 7 de asisti bulunuyor.
Golcü futbolcu aynı zamanda Kenya Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 24 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|22
|2. Başakşehir
|12
|22
|3. Sivasspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|12
|21
|5. Fenerbahçe
|11
|20
|6. Alanyaspor
|11
|19
|7. Galatasaray
|12
|19
|8. Malatyaspor
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Denizlispor
|12
|14
|11. Çaykur Rizespor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|13
|13. Konyaspor
|12
|13
|14. Kasımpaşa
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|21
|2. Hatayspor
|11
|21
|3. Erzurum BB
|12
|21
|4. Bursaspor
|12
|20
|5. Fatih Karagümrük
|12
|19
|6. Balıkesirspor
|11
|18
|7. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Burnley
|13
|18
|7. Arsenal
|13
|18
|8. Sheffield United
|12
|17
|9. Tottenham
|13
|17
|10. M. United
|12
|16
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|12
|15
|15. Everton
|13
|14
|16. West Ham
|13
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Atletico Madrid
|14
|25
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|14
|23
|6. Granada
|14
|21
|7. Athletic Bilbao
|13
|20
|8. Getafe
|13
|20
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Real Betis
|14
|16
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Eibar
|13
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|14
|6