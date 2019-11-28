Maça bu maskeyle çıktı! Fiyatını duyan kulaklarına inanamadı

DÜNYA Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz ile karşılaşan ABD'li Deontay Wilder, rakibini nakavt ederek unvanını korudu. Ancak 7 raunt süren Wilder-Ortiz maçı kadar, ABD'li boksörün taktığı maske konuşuldu.

TAM 15 BİN EURO ÖDEDİ

Sözcü'nün haberine göre, karşılaşma öncesi ringe gelirken beş dakika yüzüne taktığı maske için dünyanın parasını ödeyen Wilder, maskeyi bir daha takmayacağını söyledi. Wilder'ın üzerinde altın ve gümüş taçların yer aldığı maske için 15 bin Euro (95 bin TL) ödediği öğrenildi.

"YENİ KOSTÜMÜM ÇOK DAHA GÜZEL"

Maçın ardından taktığı maske ile ilgili açıklama yapan Wilder "Bu maske ile modern bir kral ya da şövalyeyi temsil etmek istedik. Yeni ve eskinin birleşimi oldu. Maske, eski Wilder'ın yeni Wilder'a dönüşümünü simgeliyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Merhaba gelecek… Yani maskenin tüm ana fikri buydu. Bence muhteşem bir fikir… Bir sonraki maçımda giyeceğim kostüm şimdiden hazır… Şunu söyleyebilirim ki bundan çok daha güzel olacak" dedi.