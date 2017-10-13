Maç öncesi Talisca ve Caner...

TRABZONSPOR maçı sonrası kavga ettiği iddia edilen Caner ve Talisca Gençlerbirliği maçında taraftarları el ele selamladı. Maç öncesinde oyuncuları tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar, Caner ve Talisca'yı aynı anda çağırdı. İki isim de el ele taraftarları selamladı.

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