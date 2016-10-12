Maç için kritik uyarı

SPOR Toto Süper Lig'de bu haftasonu oynanacak 7. hafta maçları öncesi, 15.10.2016 günü kendi sahasındaGalatasaray'ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği Külübü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkent ekibi, Cumartesi akşamı Ankara 19 Mayıs Stadı'na gelecek olan taraftarları,DAEŞ terör örgütünün potansiyel tehlikesinden dolayı maça; poşet, çanta vb. eşya getirilmemesi konusunda uyardı.



Kırmızı Siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada:



"Taraftarlarımızın dikkatine



DAEŞ terör örgütünün son günlerde stadyum ve benzeri kalabalık alanlarda eylem yapma olasılığı doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, 15.10.2016 tarihinde Galatasaray ile yapacağımız müsabakada seyircilerin çanta , poşet vb. eşyalar ile stadyuma gelmemelerini önemle rica ederiz. Bu tarz eşyaların gelmesi durumunda ise eşyalar, güvenlik birimleri tarafından stadyuma alınmayacak ve toplanacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

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