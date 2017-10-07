Maç bitti, futbolcular isyan etti: Burada oynamak insanlık dışı

2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında deplasmanda Bolivya ile karşılaşan Brezilya'da futbolcular maç sonu oksijen desteği almak zorunda kaldı.
Bolivya'nın La Paz şehrinde deniz seviyesinin 3 bin 640 metre yukarısında oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken yüksek rakım futbolcuların zor anlar yaşamasına neden oldu.
NEYMAR İSYAN ETTİ: BU İNSANLIK DIŞI
Maç sonunda Brezilya soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta oyuncuların oksijen makinesinden destek aldığı görülürken PSG'nin yıldızı Neymar sosyal medyadan isyan etti. 222 milyon euroya PSG'nin kadrosuna kattığı Neymar, "Bu şartlar altında oynamak insanlık dışı" ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.