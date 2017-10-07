Maç bitti, futbolcular isyan etti: Burada oynamak insanlık dışı

2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında deplasmanda Bolivya ile karşılaşan Brezilya'da futbolcular maç sonu oksijen desteği almak zorunda kaldı.

Bolivya'nın La Paz şehrinde deniz seviyesinin 3 bin 640 metre yukarısında oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken yüksek rakım futbolcuların zor anlar yaşamasına neden oldu.

NEYMAR İSYAN ETTİ: BU İNSANLIK DIŞI

Maç sonunda Brezilya soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta oyuncuların oksijen makinesinden destek aldığı görülürken PSG'nin yıldızı Neymar sosyal medyadan isyan etti. 222 milyon euroya PSG'nin kadrosuna kattığı Neymar, "Bu şartlar altında oynamak insanlık dışı" ifadelerini kullandı.