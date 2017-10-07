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Maç bitti, futbolcular isyan etti: Burada oynamak insanlık dışı

Brezilya forması giyen Neymar, Bolivya'yla deplasmanda yaptıkları maç sonrasında isyan etti, "3 bin metre yukarıda oynamak insanlık dışı." dedi

Maç bitti, futbolcular isyan etti: Burada oynamak insanlık dışı

Brezilya forması giyen Neymar, Bolivya'yla deplasmanda yaptıkları maç sonrasında isyan etti, "3 bin metre yukarıda oynamak insanlık dışı." dedi

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:35
Maç bitti, futbolcular isyan etti: Burada oynamak insanlık dışı
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2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında deplasmanda  Bolivya ile karşılaşan  Brezilya'da futbolcular maç sonu oksijen desteği almak zorunda kaldı.

Bolivya'nın La Paz şehrinde deniz seviyesinin 3 bin 640 metre yukarısında oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken yüksek rakım futbolcuların zor anlar yaşamasına neden oldu.
NEYMAR İSYAN ETTİ: BU İNSANLIK DIŞI

Maç sonunda  Brezilya soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta oyuncuların oksijen makinesinden destek aldığı görülürken PSG'nin yıldızı  Neymar sosyal medyadan isyan etti. 222 milyon euroya PSG'nin kadrosuna kattığı  Neymar, "Bu şartlar altında oynamak insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 09:37
Anahtar Kelimeler:
Yüksek RakımBrezilyaBolivyaNeymarMaç
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