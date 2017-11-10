M'Billa Malatya'ya bileniyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur maçında Edirnespor ile oynanan mücadelenin 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 29 yaşındaki futbolcu 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan oyuncu, dün de takımla birlikte çalışmalara başladı. M'Billa, "Sakatlığımı çabuk atlattım. Son iki maçta arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Şimdi ise Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maça odaklandım. Taraftarlarımızın da desteği ile Malatyaspor'u puansız göndererek çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.
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