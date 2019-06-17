Lusamba'da sona doğru

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Çok sayıda oyuncu ile temas halinde olduğu bilinen turuncu yeşilli yönetim, geçtiğimiz günlerde Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı renklerine bağlamıştı. Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Alanyaspor yönetiminin, bir süredir görüşme halinde olduğu Fransız futbolcu Arnaud Lusamba'nın transferinde de sona geldiği iddia edildi. Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge'da forma giyen genç yıldız Lusamba'yı kiralık olarak transfer edeceği belirtilen Alanyaspor'un, kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu ile aradaki son pürüzleri gidermeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında.