Luiz Gustavo'da mutlu son! İstanbul'a geldi...

FENERBAHÇE uzun süredir uğraş verdiği Luiz Gustavo transferinde hedefine ulaştı. Fransız ekibi Marsilya ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuyu transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdi.

Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon 3 maça çıkan Gustavo, iki karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon Marsilya formasını 30 maçta giyen Brezilyalı futbolcu, 2 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.