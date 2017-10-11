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Luis Figo UEFA'ya danışman oldu

Portekiz'in efsane futbolcusu Luis Figo, UEFA'nın futbol danışmanı oldu

Luis Figo UEFA'ya danışman oldu

Portekiz'in efsane futbolcusu Luis Figo, UEFA'nın futbol danışmanı oldu

11 Ekim 2017 Çarşamba 23:48
Luis Figo UEFA'ya danışman oldu
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UEFA'DAN yapılan açıklamada, Luis Figo'nun bilgi ve tecrübesini  UEFA'ya futbol danışmanı olarak aktaracağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, eski  Portekizli futbolcunun, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile çalışacağı  kaydedildi.
 
Figo'nun futboldaki büyük tecrübesinin UEFA'ya büyük değer katacağını  belirten başkan Ceferin, "Figo muhteşem bir futbolcuydu. O, çok saygı duyulan bir  figür. Onun takımımıza katılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini  kullandı.
 
Portekizli efsane futbolcu ise bu fırsatı verdiği için Ceferin'e  teşekkür ettiğini belirterek, "Futboldan çok şey öğrendim. Şimdi birşeyleri geri  vermeyi dört gözle bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
2000 yılında "Altın Top", 2001'de "FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu"  ödüllerinin sahibi olan Figo, 2002'de Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni  kazandı.
 
Kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter gibi  takımlarda forma giyen 44 yaşındaki spor adamı, Portekiz Milli Takımı ile 127  maça çıktı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Luis FigoUEFA
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