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Lucescu'dan Emre Akbaba müjdesi

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba, büyük ihtimalle Milli Takımın yarın Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkacak

Lucescu'dan Emre Akbaba müjdesi

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba, büyük ihtimalle Milli Takımın yarın Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkacak

12 Kasım 2017 Pazar 13:45
Lucescu'dan Emre Akbaba müjdesi
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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın akşam Arnavutluk ile oynanacak olan hazırlık maçında, Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba ve Kayserisporlu Deniz Türüç'ü sahada görmek istediğini söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampında gazetecilere açıklama yapan Rumen teknik adam, genç oyuncuları kazanacaklarını vurguladı. Kampa getirilmeyen tecrübeli oyuncuları ile ilişkilerinin kesilmediğinin altını çizen Lucescu, "Sakatlıklardan dolayı bazı tecrübeli oyuncular gelmedi. Resmi maçlarda onları yine alacağım. Tekrarlıyorum, onlarla ilişkimi kesmedim" dedi. Antrenör ve teknik direktörlere de çağrıda bulunan tecrübeli hoca, "Genç futbolcuların antrenörlerinden ricam bu gençlere biraz daha önem versinler. Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ü Arnavutluk maçında sahada görmek istiyorum. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Türk oyuncuların da yurt dışına çıkması lazım" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 12.11.2017 14:18
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporEmre AkbabaMilli TakımLucescu
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