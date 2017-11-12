Lucescu'dan Emre Akbaba müjdesi

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın akşam Arnavutluk ile oynanacak olan hazırlık maçında, Aytemiz Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba ve Kayserisporlu Deniz Türüç'ü sahada görmek istediğini söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki kampında gazetecilere açıklama yapan Rumen teknik adam, genç oyuncuları kazanacaklarını vurguladı. Kampa getirilmeyen tecrübeli oyuncuları ile ilişkilerinin kesilmediğinin altını çizen Lucescu, "Sakatlıklardan dolayı bazı tecrübeli oyuncular gelmedi. Resmi maçlarda onları yine alacağım. Tekrarlıyorum, onlarla ilişkimi kesmedim" dedi. Antrenör ve teknik direktörlere de çağrıda bulunan tecrübeli hoca, "Genç futbolcuların antrenörlerinden ricam bu gençlere biraz daha önem versinler. Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ü Arnavutluk maçında sahada görmek istiyorum. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra Türk oyuncuların da yurt dışına çıkması lazım" şeklinde konuştu.