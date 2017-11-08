Lucescu ve Çalhanoğlu konuşuyor!

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ve Hakan Çalhanoğlu Romanya maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
Hakan Çalhanoğlu:
"Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüz. Malesef katılamadık. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Sayın Lucescu'yla beraber yeni başladık. Hocamız sağolsun çok çaba gösteriyor. Video analizlerle hatalarımızı gösteriyor. Detaylara dikkat çekiyor. Ofansif futbolu seven bir hoca Lucescu'yla çalışmak benim için gurur verici. Shakthar Donetsk'te olsun Inter'de olsun başarılarıyla kalitesini gösterdi."
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