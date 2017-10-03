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Lucescu Emre'yi görmüyor

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba, her geçen gün performansını arttırarak golleri ve asistleri ile büyülüyor. 7 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayan başarılı oyuncu, Lucescu'lu milli takıma kendisini beğendiremedi

Lucescu Emre'yi görmüyor

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba, her geçen gün performansını arttırarak golleri ve asistleri ile büyülüyor. 7 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayan başarılı oyuncu, Lucescu'lu milli takıma kendisini beğendiremedi

03 Ekim 2017 Salı 22:48
Lucescu Emre'yi görmüyor
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SÜPER Lig'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını izleyen sporseverlerin konuştuğu iki isim var. Biri attığı gollerle ligin adeta tozunu atan Süper Lig'in son gol kralı Vagner Love, diğeri ise milimetrik pasları, yüksek top tekniği, pasları ve asistleriyle süper yıldız Emre Akbaba. Spor camiasının "10 numara yetiştiremiyoruz" diye hayıflandığı bu dönemlerde Süper Lig'de her geçen maç üzerine koyarak giden 25 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezonu 6 gol ve 6 asistle bitirince milli takıma davet edilerek büyük sevinç yaşamıştı. 

'EMRE'NİN HAKKI YENİYOR'

Fatih Terim sonrası göreve gelen Lucescu ise Emre gibi bir oyuncuyu görmemekte ısrar ediyor. Eylül ayındaki milli maçların kadrosuna alınmayan Emre'nin, 7 maçta 3 gol, 3 asistlik performansla başladığı sezonda milli takıma davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Aksine Emre'nin de oynayabildiği orta sahaya sakatlığı bulunmasına rağmen Tolga Ciğerci ve takımında şans bulamayan Selçuk İnan gibi isimler davet edildi. Alanya spor kamuoyu ise yaşanan bu durum için "Lucescu Emre'nin hakkını yiyor" yorumları yapıyor. 

İŞTE EMRE AKBABA'NIN ALANYASPOR KARNESİ

             MAÇ    GOL    ASİST

Süper Lig    40    9    11    
Türkiye Kupası    1    -    -
Toplam        41    9    11  
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporEmre AkbabaLucescu
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