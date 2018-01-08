Lucescu'dan ziyaret turu

İLK olarak Fenerbahçe'nin antrenmanına giden Lucescu, burada teknik direktör Aykut Kocaman ile bir süre görüştükten sonra Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi. Lucescu, ardından Trabzonspor'un antrenman sahasına giderek başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fikir alışverişinde bulundu. Bursaspor'un kamp yaptığı otelde ise başkan Ali Ay ve teknik direktör Paul Le Guen ile bir görüşme gerçekleştiren Lucescu, son olarak aynı otelde kampa giren Kayserispor ile Kasımpaşa takımlarını da ziyaret edip burada teknik direktörler Marius Sumudica ve Kemal Özdeş ile sohbet etti.

