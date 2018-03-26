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Lucescu'dan tecrübeli isimlere mesaj!

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ve milli oyuncu Cengiz Ünder basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Lucescu'dan tecrübeli isimlere mesaj!

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ve milli oyuncu Cengiz Ünder basın toplantısında açıklamalarda bulundu

26 Mart 2018 Pazartesi 20:45
Lucescu'dan tecrübeli isimlere mesaj!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ve milli oyuncu Cengiz Ünder basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyunculara gelecekte ihtiyacı olabileceğini belirten Lucescu, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmamız lazım. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. 10 tecrübeli 1 tane gençle oynamak kolay. Ancak 5 gençle bir şeyler yaratmak kolay değil. Antrenöre işini yapmak için müsaade etmek lazım. Sadece gençlerden ekip kurup da, içine tecrübeli abiler koymadan mümkün değil, kolay değil. 3-4 abi olacak ve bu abiler de gençlere örnek olarak yol gösterecek. Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım, almayacağım anlamına gelmez. 5-6 yıl beraber oynayabilecek bir takımı düşündüğüm için bu gençlere daha fazla şans verdim. Tabii ki tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Benim için önemli olan, bütün oyuncuların milli takıma gelmek istemesini sağlamak. Tekrar milli takımda oynama isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli. Benim önümde 2 gün var. Analiz, maç hazırlıkları, oyun organizasyonu, ki rakibi incelemem de var, çok kısa dönem içinde aynı şeyleri tekrar etmem gerekiyor. Bu yüzden akıllı oyunculara ihtiyacım var. İstekli, arzulu oyunculara ihtiyacım var. Ülkenin milli takımının renklerini seven oyunculara ihtiyacım var. Bu oyuncuları aynı zamanda performansları için de eğitmem gerekiyor. 1 sene içinde elimdeki oyuncu grubuyla iyi bir sonuç almam lazım. Bütün arzumla, isteğimle, yeterli zamanım olmasa da seyircilerin istediği takımı ortaya çıkarmak istiyorum. Kolay değil. Sabrımız olursa, çok iyi bir ekip olacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. Yeni bir ekip kurmak için gerekenleri yaptım." diye konuştu.

Cengiz Ünder:  "Avrupa'da şu anda iyi performans gösteriyoruz. Cenk abi, Enes, Çağlar, ben... Bu durum, milli takım için de geçerli. Bizim için gelecek daha iyi olacaktır. İlk 3 ay çok zorlandım. İtalyanca öğrendikten sonra benim için daha kolay oldu. Performansım da daha iyi duruma geldi. Üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım."

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Anahtar Kelimeler:
LucescuCengiz ÜnderA Milli Takım Teknik Direktörü
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