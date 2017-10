Lucescu'dan Serdar Aziz açıklaması

İŞTE LUCESCU'NUN AÇIKLAMALARI

Her şeyden önce bu maçı bitirmeden bir şey söylemek olmaz. Bu maçı kazanamk için her şeyi yapacağız. Finlandiya karşısında çok dikkatli olmalıyız. Aynı zamanda İzlanda maçını kaybettik ama çok yazık. Basit şekilde kaybettik. Dünya Kupası'nda olmamaız gerekiyordu. İlk 30 dakika oyunu domine ettik. Oyuncularım çok üzgün. Önümüzde 1 sene var. Daha iyi ekip kurup gruplara hazırlanacağız. Oynayan ya da az oynayan oyunculardan takım kurmak kolay değil. Benim amacım ve hedefim Milli Takım'da oynması gereken futbolcuları kendi kulüplerinde daha fazla oynamaya teşvik etmek.Yurt dışında oynayan futbolcularımız umarım artık takımlarında 11'de yer bulabilirler. Genç Türk yetenekler, yurt dışına erken çıkmamalı. Önce Türkiye'de büyüklerde oynamalılar.Türk antrenörlerin oyuncu yetiştirme amacı olmalı. Güven aşılamaları lazım.Türk oyuncuların kalitesine büyük güvenim var. Sahada her şeyini veren oyuncularım var. Kulüpler böyle devam ederse Milli Takım'a oyuncu bulmak zorlaşacak

15 tane kulüpte oynayan bir ekip var. 2-3 tane kulüpte oynayan oyunculardan kurulu olmak gerek. Bunu başarmalıyız. Bana 3 tane oyuncu alabileceğim bir Türk takımı söyleyin. Çok zor... Serdar Aziz burada ilk gün idman yaptı, 2. gün yapmadı. Tolga Ciğerci ile konuştum 'sakatım' dedi.

CENK TOSUN: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Çok üzgünüz. Hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istedik. Beklentileri karşılayamadığımız için üzgünüz. Takımımızın çoğu genç olduğu için, önümüzdeki turnuvaları görecektir. Artık 2020 Avrupa Şampiyonası'nı düşünmek zorundayız.