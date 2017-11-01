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'Lucescu çağıracak' iddiası

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'la 13 Kasım'da Antalya'da hazırlık maçı yapacak

'Lucescu çağıracak' iddiası

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'la 13 Kasım'da Antalya'da hazırlık maçı yapacak

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:44
'Lucescu çağıracak' iddiası
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TEKNİK Direktör Mircea Lucescu'nun ise Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı davet edeceği iddia edildi. Bu sezonki yüksek performansı ile dikkat çeken Emre eğer davet edilirse ikinci kez çağırılmış olacak. Daha önceki röportajlarında her Türk oyuncu gibi milli takımda oynamayı çok istediğini belirten yıldız futbolcu, "A Milli Takım en büyük hayalim" demişti. Öte yandan, A Milli Futbol Takımımız Antalya Stadyumu'nda daha önce oynadığı 5 karşılaşmada hiç yenilmedi. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, ay-yıldızlı ekibe 2-1 kazanılan İsveç, 1-0 galip gelinen Karadağ, golsüz berabere kalınan Rusya, 2-0 kazanılan Kosova ve yine 2-0 kazanılan Finlandiya maçlarında ev sahipliği yapmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Futbol TakımıArnavutlukAntalya
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