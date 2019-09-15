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Lucas'tan sürpriz ziyaret

Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia takımında forma giyen Alanyaspor'un eski futbolcusu Arjantinli Lucas Martin Villafanez, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

SPOR 15.09.2019, 20:20
Lucas'tan sürpriz ziyaret
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MEKSİKA Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia takımında forma giyen Alanyaspor'un eski futbolcusu Arjantinli Lucas Martin Villafanez, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Villafanez daha sonra Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerin antrenmanını izledi.

#Meksika Ligi #Lucas
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