Luca Modric’e hapis cezası

Real Madrid’in yıldızı Modric hakkında açılan vergi kaçakçılığı davası sonuçlandı. Yıldız oyuncu 8 ay hapis cezasına çarptırıldı Kaynak Yeniçağ: Luca Modric’e hapis cezası

Luca Modric’e hapis cezası
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REAL Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in uzun zamandır süren vergi kaçırma davası sonuçlandı.Vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanan Luka Modric'e mahkeme 8 ay hapis cezası verdi ve karar onaylandı.Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu 870 bin euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.El Mundo' da yer alan habere göre Modric, 1.4 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti. 
Kaynak Yeniçağ: Luca Modric’e hapis cezası 

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